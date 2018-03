China bevestigt: Kim Jong-un was in Peking

Britse jihadist wilde kinderleger klaarstomen voor aanslagen in Londen

27 maart Een docent die kinderen wilde klaarstomen om aanslagen te plegen, is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 25-jarige IS-aanhanger liet volgens de autoriteiten terreurpropaganda zien aan zestien kinderen in een moskee in Londen, waar ze buiten schooltijd les kregen.