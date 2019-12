China boos: Arsenal mag niet op Chinese tv

Op Instagram en Twitter beschuldigde Özil , die wereldwijd 25 miljoen volgers heeft op Twitter, vooral medemoslims ervan dat ze zwegen over de behandeling van hun geloofsbroeders in China. ‘Korans worden verbrand, moskeeën gesloten, scholen verboden en religieuze wetenschappers worden een voor een gedood. De mannen moeten in kampen zitten terwijl hun gezinnen worden gedwongen met Chinese mannen te wonen. Vrouwen worden gedwongen met Chinese mannen te trouwen’, schrijft Özil onder andere in het Turks. De gelovige voetballer en verklaard aanhanger van de Turkse premier Erdogan nam het eerder op voor de Oeigoeren. In Chinese reacties wordt de spraakmakende tweet van de voetballer als laster en leugen van de hand gewezen. Ook in de sociale media klinkt verontwaardiging. ‘Özils opmerkingen hebben het Chinese volk ernstig beledigd en dat wordt niet geaccepteerd’, aldus een reactie uit China.



Ondanks onmiddellijke excuses van zijn club Arsenal en uitleg dat het om een persoonlijke mening van een voetballer gaat die absoluut niet een standpunt van de club verwoordt, blijven de Chinezen boos. Kritiek van buitenaf ligt zeer gevoelig in Peking. In dit geval is het ook riskant voor een miljoenenonderneming als Arsenal. China land telt 187 miljoen voetballiefhebbers, volgens een recente schatting, die vaak dure shirtjes kopen. Arsenal is populair in China en verdient daar miljoenen. Die inkomsten lopen nu gevaar. De staatsomroep CCTV kiest er nu namelijk voor om de wedstrijd van Arsenal te vervangen door een eerder opgenomen wedstrijd, namelijk de partij tussen Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur.



