China fokt varkens zo groot als ijsberen om vleestekort op te vangen

Mexicaanse drugshande­laars gedood tijdens interview voor National Geographic

5 oktober Een vermeende drugshandelaar is in het noorden van Mexico doodgeschoten vlak voor een interview met een Amerikaanse filmploeg van National Geographic. Een handlanger van de Mexicaan raakte zwaargewond en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een van de journalisten liep een schotwond op in zijn been.