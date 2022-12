China komt in verschillende steden toch terug op harde covid-aanpak

In de steden Shenzhen en Shanghai hoeven forenzen plots niet meer PCR-testresultaten te overleggen als ze het openbaar vervoer willen gebruiken. Tianjin, Chengdu en Chongqing namen vergelijkbare stappen. In Peking hoorden bewoners van appartementencomplexen dat ze vanaf vandaag thuis in quarantaine kunnen blijven als de uitslag positief is; ze hoeven niet meer naar de bekritiseerde en strenge quarantainecentra.

De autoriteiten in Shanghai zeggen dat de maatregelen ‘verder worden geoptimaliseerd en aangepast’ in lijn met het nationale beleid en de situatie. Het lijkt er steeds meer op dat China zijn zero-covid-beleid eigenlijk loslaat. Begin dit jaar werden nog draconische maatregelen getroffen. De ruim 23 miljoen inwoners van Shanghai kregen toen te maken met een strenge lockdown, die uiteindelijk twee maanden duurde.

Discreet

Dat terugdraaien van het strengste beleid ter wereld gebeurt min of meer discreet op het hoogste bestuursniveau. Er is geen verklaring uitgegaan van het permanente comité van het politbureau. De Chinese vicepremier en chef coronabestrijding Sun Chunlan zei vorige week wel al - en onverwacht - dat het gezondheidssysteem van het land ‘de test van Covid-19 had doorstaan’ ​en dat China zich ‘in een nieuwe situatie’ bevond.

Waarnemers houden het er eerder op dat het Chinese regime enorm is geschrokken van de vele protesten tegen de lockdowns. Niet dissidenten of andere tegenstanders van het regime gingen de straat op, maar duizenden gewone Chinezen die de beperkende maatregelen gewoon niet meer trekken. De economie ligt sinds corona op zijn gat in veel delen van het land.

Toenemende woede over China’s zero-covid-beperkingen hebben de afgelopen dagen een golf van onvrede door menig regio doen spoelen, waarbij inwoners van om gezondheidsredenen afgegrendelde steden als Shanghai en Wuhan voorop gingen. Een brand in de stad Urumqi, waarbij tien mensen om het leven kwamen, was olie op het vuur omdat sommige slachtoffers ook niet zouden hebben durven vluchten vanwege lockdownregels.

Zorgen

Toch zijn er ook zorgen over het loslaten van het beleid. De versoepelingen komen op een moment dat het aantal besmettingen juist stijgt. China meldde zondag 31.824 besmettingen voor tests die zaterdag waren afgenomen.

Chinese bestuurders maken zich nu vooral zorgen over de lage vaccinatiegraad onder ouderen. Slechts 40 procent van de mensen van 80 jaar of ouder zou de benodigde drie injecties hebben gekregen. Daarbij is ook vastgesteld dat de aanvankelijk gevierde Chinese vaccins Sinopharm en Sinovac veel minder bescherming bieden dan westerse tegenhangers. China weigert deze te gebruiken.

Het land is slecht voorbereid op een golf van dodelijke corona-infecties waarmee het binnenkort te maken kan krijgen, zegt Linda Bauld, professor volksgezondheid aan de Universiteit van Edinburgh op de site van de Britse krant The Guardian. Chinese Artsen en ziekenhuizen werden begin 2020 overweldigd toen de ziekte aan het begin van de pandemie door de stad Wuhan raasde. De grimmige taferelen van die vroege dagen zouden zich kunnen herhalen als het virus door een onbeschermde bevolking heen golft, vreest Bauld.

