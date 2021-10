China laat spierballen zien: ‘Westen heeft het aan zichzelf te danken’

‘Uiteindelijk geven jullie meer om Los Angeles dan om Taipei.’ Deze opmerking maakte een hoge Chinese admiraal toen hij de Amerikanen waarschuwde niet tussenbeide te komen toen er in 1996 Chinese raketten neerkwamen in de Straat van Taiwan. Met de rakettenregen strafte China Taiwan omdat het de banden met de Verenigde Staten wilde aanhalen. ,,In de jaren 50’’, vervolgde de admiraal, ,,hebben jullie drie keer gedreigd kernwapens in te zetten (tijdens de Koreaanse oorlog, red). Dat konden jullie doen omdat we toch niet terug konden slaan. Maar dat kunnen we nu wel.’’