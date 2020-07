China legt de knoet over betogers Hongkong: bijna 100 arrestaties

Als de eerste demonstranten zich op verschillende plekken in Hongkong verzamelen, klinken er zware dreigementen. De bestuurders zullen de nieuwe veiligheidswet aangrijpen om ‘iedereen die oproept tot afscheiding of het gezag omver wil werpen’ hard te straffen. Dat betekent dat betogers in Hongkong voor berechting kunnen worden uitgezet naar het Chinese vasteland en zware gevangenisstraffen krijgen opgelegd. In het ergste geval een levenslange gevangenisstraf. De waarschuwing is ook in witte letters te lezen op paarse spandoeken die politieagenten op straat omhoog houden.



Nadat duizenden betogers zich gisteren ondanks een demonstratieverbod in het centrum hadden verzameld, greep de politie in. Zij gebruikte rubberkogels, waterkanonnen en pepperspray om de demonstranten uiteen te jagen. Er werden bijna 100 arrestaties verricht. Onder hen politici van People Power, Raymond Chan Chi-chuen en Tam Tak-chi, en een man die zwaaide met een zwart-wit-blauwe onafhankelijkheidsvlag. Een agent werd met een mes gestoken.