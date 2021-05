China meldt laagste bevolkingsgroei sinds begin eenkindpolitiek

video Amerikanen zullen Chinese raket niet neerschie­ten als die op aarde crasht

7 mei Het ‘uur U’ nadert voor de op hol geslagen Chinese raket in de ruimte, die naar verwachting morgen ergens op aarde zal crashen. In de VS hopen ze dat de brokstukken in de oceaan vallen, maar er is ook een kans dat het op land gebeurt. In dat geval zullen de Amerikanen de raket niet uit de lucht schieten. Eén ding is zeker: het zal ver weg van Nederland zijn.