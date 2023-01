China ontwaakt in jaar van het konijn uit corona-winterslaap en viert voorzichtig het nieuwe jaar

China luidt vannacht Jaar van het Konijn in, in Nederland vooral in huiselijke kring gevierd

Harde knallen, rode versieringen en de leeuwendans. Om klokslag middernacht is het Chinees nieuwjaar. Hoe vieren mensen van Chinese afkomst dit in Nederland? Kwong Wa Choy, penningmeester en vicevoorzitter van Stichting China Festivals Rotterdam: ,,Zonder kop of staart is er geen leven mogelijk.’’

