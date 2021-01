China probeert volksverhuizing van 1,7 miljard mensen tegen te gaan met cadeaus

Tienduizen­den Fransen demonstre­ren opnieuw tegen omstreden veilig­heids­wet

8:15 In meerdere Franse steden is zaterdag gedemonstreerd tegen een controversieel voorstel voor een aanscherping van de Franse veiligheidswet. Volgens de organisatoren van de betogingen is er in meer dan 55 steden gedemonstreerd.