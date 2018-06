China slaat terug in handelsoorlog met VS

Nederland­se moordver­dach­te leidt ultramoder­ne drugsbende in Spanje

15 juni De Spaanse politie heeft een drugsbende opgerold die 'een van de modernste en best georganiseerde' was op het gebied van het kweken en verhandelen van marihuana. De vermeende leider was een Nederlander die in ons land wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord. Tegelijk met hem werden twaalf medeverdachten opgepakt.