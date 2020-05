China: Tegenmaatregelen bij buitenlandse inmenging Hongkong

De nieuwe wetgeving in Hongkong zal voor het einde van de week worden aangekondigd. China wil met de veiligheidswet onder andere mogelijk maken Chinese veiligheidsdiensten in te zetten in Hongkong. De Verenigde Staten en andere landen reageerden boos op het voorstel. De nieuwe wet zou namelijk een einde maken aan de de vrijheden van burgers in de stadstaat, die groter zijn dan in China zelf.

Volkslied

De Chinese pogingen om Hongkong meer te controleren leiden al maanden tot felle protesten van de bevolking. De autoriteiten in Hongkong hebben meer dan 180 mensen opgepakt in de aanloop naar een debat over een omstreden wetsvoorstel over het Chinese volkslied. De oproerpolitie greep volgens plaatselijke media in toen betogers zich op meerdere plaatsen in de stad probeerden te verzamelen.