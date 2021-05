China verwerpt voorstel VS voor nieuw onderzoek oorsprong corona

Daarbij moet ook de mogelijkheid worden meegenomen dat het virus is verspreid als gevolg van een laboratoriumongeluk in China, aldus Biden. Een onafhankelijk WHO-team dat in januari en februari onderzoek deed in Wuhan noemde die theorie in maart al ,,extreem onwaarschijnlijk’’. Volgens de experts is het coronavirus waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen en heeft het via een andere gastheer voor het eerst mensen besmet. De VS stelden donderdag echter dat het WHO-onderzoek ,,onvoldoende’’ is geweest en geen uitsluitsel geeft.