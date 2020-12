China worstelt nog steeds met uitleg coronapandemie

De officiële cijfers moesten vertrouwen geven in de aanpak door de Chinese Communistische Partij. Er was een verschil tussen wat de Chinese overheid in februari en maart kon weten en wat er aan het thuispubliek werd verteld, aldus CNN. Zo sprak de overheid van Hubei op 17 februari in het openbaar van 93 doden, terwijl intern al 196 doden waren gemeld. Diezelfde autoriteiten van Hubei meldden op 10 februari ruim 3900 nieuwe gevallen, terwijl het in de stukken die CNN in handen heeft dan al gaat om bijna 6000 gevallen.



Wie het pijnlijke dossier heeft gelekt en waarom dat juist nu is gebeurd, is niet bekend. Mogelijk houdt het verband met een aanstaand bezoek van een groep wetenschappers die namens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat kijken naar de oorsprong van het virus. Een eerder soortgelijk onderzoek van de WHO werd tegengewerkt door de Chinese autoriteiten. WHO-onderzoekers mochten bijvoorbeeld niet de voedselmarkt in Wuhan bezoeken die in verband wordt gebracht met de eerste uitbraak. Het wachten is nu hoeveel ruimte China een tweede team onderzoekers, onder wie viroloog Marion Koopmans van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wil geven.