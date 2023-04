Chinees koppel neemt wraak op Airbnb-verhuurder: 25 dagen lang licht aan en kranen open

Paar miljoen over? Voor het eerst gaat in Europa reusachtig T. rex-ske­let onder de hamer

Wie een zo’n 5 tot 8 miljoen euro over heeft, en nog iets bijzonders zoekt voor een ruimte ter grootte een flinke balzaal, kan dinsdagmiddag proberen een gigantisch skelet van een Tyrannosaurus rex te bemachtigen bij een veiling in het Zwitserse Zürich. Het is voor het eerst in Europa dat de botten van een complete T. rex onder de hamer gaan.