Chinees staatshoofd Xi krijgt historische derde termijn als president

Vrouw (96) laat miljoen euro na aan Frans dorpje, onder een voorwaarde: onderhoud mijn graf

Het moet een aangename verrassing zijn geweest voor het Franse dorpje Maidières, vlakbij Nancy. Na haar dood in 2018 liet een 96-jarige inwoonster van het gehucht 1 miljoen euro na aan het dorp. Dit bedrag werd vorige maand gestort. In ruil daarvoor had ze een wens: dat haar graf regelmatig wordt onderhouden.