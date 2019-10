Chinese ambassade: nationaliteit containerdoden niet bevestigd

VS sturen toch weer extra troepen naar olievelden Syrië

2:23 Amper twee weken nadat president Donald Trump besloot de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken, gaan de VS juist weer extra troepen en materieel sturen naar de oostelijke regio van het land. Doel hiervan is om de controle over de daar aanwezige olievelden ,,te versterken’’ en te voorkomen dat ze ,,weer in handen vallen van IS of ander destabiliserende groepen’’, aldus een verklaring van het Pentagon.