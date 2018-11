Chinese overheid: 'Babymaker’ He Jiankui moet onderzoek stoppen

He Jiankui oogstte maandag wereldwijd verontwaardiging en afkeuring toen hij de geboorte van de baby's bekendmaakte. ,,Twee mooie kleine Chinese meisjes genaamd Lulu en Nana zijn een paar weken geleden geboren, huilend en net zo gezond als elke andere baby’’, had hij via een video op YouTube bekendgemaakt.



Het zijn de eerste mensjes ter wereld die genetisch zijn gemanipuleerd. Via ivf is het sperma van hun vader Mark bij de eicel van hun moeder Grace gebracht. Vervolgens (ze waren toen nog maar één cel groot) zegt Jiankui ‘genenchirurgie’ te hebben toegepast op hun dna. ,,Daarmee is de toegangspoort weggehaald waardoor het hiv-virus naar binnen kan om iemand te infecteren’’, zegt hij. Met als resultaat dat één van de meisjes nu voor de rest van haar leven immuun zou zijn voor aids.



Het nieuws sloeg in als een bom. Wetenschappers en ethici in de hele wereld reageerden met verontwaardiging en afschuw. De Chinese regering gelastte een onderzoek.