Chinese president schrijft Kim in brief dat hij banden met Noord-Korea wil verstevigen

Belgische vrouwen overlijden aan CO-vergifti­ging door barbecue in huis, die diende als verwarming

In het Belgische Wilrijk zijn twee vrouwen omgekomen door een koolmonoxide (CO)-vergiftiging, die ontstond door een barbecue in huis. De politie gaat ervan uit dat ze die hadden aangestoken als alternatief voor de centrale verwarming in huis. ,,Wees daar heel voorzichtig mee", waarschuwt de politie. Eerder deed de Nederlandse brandweer al een vergelijkbare oproep.

13 oktober