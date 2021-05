‘Chinese raketresten neergekomen in Indische Oceaan’

Met lege handen na een scheiding: ‘Ik had niet eens een eigen bankreke­ning’

7 mei In Nederland eindigt nog steeds een op de drie huwelijken in een echtscheiding. Hoewel vrouwen die met mannen trouwen steeds vaker blijven werken, staan vooral zij er na een scheiding het slechtst voor. Een parttime baan blijkt niet voldoende om hetzelfde leven te kunnen blijven leiden. Het is meestal de vrouw die na de scheiding driehoog-achter in een flatje eindigt. „Stellen praten niet over geld en vrouwen eisen hun positie niet op.”