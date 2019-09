Chinese ‘supervulling’ net zo hard als echt tandglazuur

Chinese wetenschappers hebben een manier ontdekt om tandglazuur - het hardste materiaal in het menselijk lichaam - terug te laten ‘groeien’. Momenteel is het alleen nog mogelijk om kapot tandglazuur te herstellen met composiet (witte vulling), amalgaam en andere metaallegeringen of porselein. De nieuwe methode wordt door de experts ‘dé ultieme oplossing tegen tandbederf en -beschadigingen’ genoemd.

De werkwijze komt er op neer dat microscopische kleine hoeveelheden calciumfosfaat, in combinatie met andere chemische stoffen, op kapotte delen tandglazuur worden aangebracht. Vervolgens ontstaat een flinterdun nieuw laagje dat net zo sterk en slijtvast is als echt glazuur. De wetenschappers, die hun onderzoekresultaten hebben gepubliceerd in het gezaghebbende blad Science Advances, denken dat de werkwijze met goedkope materialen op termijn wereldwijd en op grote schaal kan worden toegepast.

De eerste tests door tandartsen met mensen zijn veelbelovend. Volgens onderzoeker Zhaoming Liu, die betrokken was bij het onderzoek op de Zhejiang Universiteit in China, is het herstellen met behulp van calciumfosfaat, vele malen beter dan met bestaande materialen. ,,Die blijven meestal maar maximaal vijf jaar goed zitten. Het ‘laagje’ dat wij ontwikkelden, kan in principe de rest van een mensenleven mee.”



Tandbederf komt op grote schaal voor. In 2016 hadden wereldwijd 2,4 miljard volwassen mensen cariës in hun tanden, terwijl circa 486 miljoen kinderen last hebben van rottende melktanden. De grootste boosdoener: beschadigd glazuur. Dat kan door een optelsom van factoren kapot gaan zoals beschadigingen, erfelijke aanleg, maar ook door zuren en suikers in voedingsmiddelen.



