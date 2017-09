Chinese vissersboten met illegale haaienvissers aangehouden

De boten stonden geregistreerd bij het ministerie van Landbouw en Visserij. Sea Shepherd begrijpt niet waarom überhaupt een vergunning is afgegeven. De schepen zijn verwant aan Pingtan Marine Enterprise. Een bedrijf dat genoteerd staat op de NASDAQ en enige maanden geleden opgelegd kreeg niet meer te mogen vissen in de Indische wateren.



Vijftien boten werden in februari geïnspecteerd, waarbij veertig ton aan haaien werden gevonden. ,,De vergunning van de Chinese vissersboten zou direct opgeschort moeten worden. De regering legde in een verklaring af dat het niet meer zou gebeuren. Toch hebben de praktijken zich herhaald. We willen de regering vragen de zaak uiterst serieus te nemen", aldus directeur Nelson Belo van Fundasaun Mahein, een non-profitorganisatie die het maritieme veiligheidsbeleid in Oost-Timor analyseerde.