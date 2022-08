Chinese vlogger choqueert met grillen en opeten witte haai, politie start onderzoek

Een beroemde Chinese influencer met miljoenen volgers riskeert een jarenlange gevangenisstraf nadat ze op sociale media een video plaatste waarin te zien is dat ze een grote witte haai roostert en er vervolgens van eet. Grote witte haaien komen steeds minder voor in de oceanen en zijn daarom een beschermde diersoort. De Chinese politie is een onderzoek begonnen.

In de inmiddels verwijderde video gaat de Chinese vlogger Tizi provocerend naast de 2 meter lange vis liggen om zo te laten zien dat hij groter is dan zij. Vervolgens snijdt ze de haai doormidden en kookt ze de kop in een pittige bouillon. ,,Het ziet er misschien wreed uit, maar het vlees is echt heel mals”, zegt de vlogger lachend, terwijl ze flinke stukken van het gegrilde vlees van de haai afscheurt.

In China is de witte haai een beschermde diersoort. Illegaal bezit wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. De vlogger, die bijna acht miljoen volgers heeft op de Chinese platforms Douyin en Kuaishou, ontkent dat ze iets strafbaars heeft gedaan en stelt dat ze de haai ‘met een gewicht van 50 kilogram op een legale manier heeft gekocht’. Het zou volgens haar bovendien gaan om een andere haai die niet op de lijst van bedreigde diersoorten staat. De Chinese politie stelt in een reactie dat het wel degelijk om de witte haai gaat.

‘Verbijsterend’

Met haar provocerende video loopt Tizi risico op een forse straf. Volgens Zhou Zhuocheng, voorzitter van een Chinese dierenrechtenorganisatie, moet de witte haai onmiddellijk in de zee worden vrijgelaten als deze wordt gevangen, ongeacht of het dier nog leeft of niet. Wie het aan land brengt om het te verkopen of wie het dier überhaupt koopt, overtreedt volgens Zhuocheng de wet. Of de vlogger daadwerkelijk een jarenlange celstraf boven het hoofd hangt, moet nu uit verder onderzoek blijken. ,,Als Tizi niet wist dat het om een grote witte haai ging dan kan haar actie niet worden gezien als een misdaad”, vertelt een advocaat tegen het Chinese Zing News.

Op sociale media krijgt de vlogger - bekend om haar vele kookvideo’s - een stortvloed aan negatieve reacties te verduren. ,,Het is verbijsterend om te zien dat een internetberoemdheid op klaarlichte dag voor miljoenen mensen een beschermd dier kan eten!” luidt een van de vele duizenden reacties. Ondertussen zijn alle video’s van de vlogger offline gehaald.

Delicatesse

Populaties van haaien zijn de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. In 2013 concludeerde een groep wetenschappers in Zuid-Afrika dat de witte haai nóg ernstiger in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Zij houden er rekening mee dat er wereldwijd de helft minder witte haaien rondzwemmen dan gedacht. Overbevissing wordt als voornaamste oorzaak gezien van het dreigende uitsterven. De vinnen van de haaien zijn in de Aziatische keuken een delicatesse.

Van alle soorten haaien worden er volgens schattingen wereldwijd elk jaar tussen de 23 en 73 miljoen gedood.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: