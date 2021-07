Chinezen boos over falende preventie overstromingen

China en Taiwan bereiden zich voor op nieuwe stortregens. De tyfoon In-fa zal morgen aan land komen en kan de komende dagen voor nieuw noodweer zorgen in de kustprovincies, aldus Chinese weermannen. China heeft al te maken met ernstige wateroverlast, wat in de Chinese provincie Henan tenminste 56 mensenlevens eiste.

De verwachting is dat met name in de miljoenenstad Zhengzhou het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Terwijl daar met man en macht wordt opgeruimd en schoongemaakt, sijpelt in Chinese sociale media kritiek door dat in de staatsmedia lang niet alles zou zijn gemeld over de ware omvang van de catastrofe. Informatie daarover zou ook halfslachtig zijn en ‘druppelsgewijs’ worden gegeven. Berichten dat er een succesvolle reddingsmissie was gedaan in Zhengzhou werden door de autoriteiten daarentegen al heel snel de wereld ingestuurd, terwijl er nog mensen vanuit onderlopende metrostellen om hulp appten.

Er is meer kritiek. Naar verluidt hebben de autoriteiten in Henan de waarschuwingen van de lokale meteorologische dienst onvoldoende serieus genomen. Twee dagen van te voren luidden die al de noodklok. Maar het waarschuwingssysteem in de miljoenenstad zou hebben gefaald. Veel onbegrip is er waarom metrostations en tunnels niet preventief waren afgesloten. Horrorbeelden van door het water opgesloten reizigers gingen de wereld rond. De Chinese regering heeft een onderzoek gelast naar hoe dit alles zo mis kon gaan.

Volledig scherm Een bestuurder wacht op hulp in de straten van Zhengzhou. © REUTERS

‘Niets gemeld’

,,Er waren ook enorme overstromingen rond de universiteit, maar daar is niets over gemeld. Nergens staat iets over slachtoffers. Er is alleen sprake van stroomonderbrekingen en het wegvallen van drinkwater en internet”, aldus een anonieme bewoner tegen een journalist van het Franse persbureau AFP.

Ondertussen zou een aantal bewoners zijn opgepakt en beboet wegens ‘opruiing’, omdat ze op sociale media waren uitgevaren tegen falende bestuurders. ‘De metro’s bleven gewoon rijden en niemand werd gewaarschuwd’, klaagde een man. Bij het Zhenzhou Centrum voor Watersnoodpreventie zou de telefoon niet meer zijn opgenomen. Vooral door elkaar te waarschuwen in de Chinese ­sociale media konden bewoners erger voorkomen. Beelden van slachtoffers van de overstromingen zijn door de Chinese autoriteiten wel verwijderd van internet.

In China zijn overstromingen niet ongewoon in deze tijd van het jaar. De heftigheid van de stortbuien was wel uitzonderlijk. Volgens experts kan het water op veel plekken niet meer weg komen vanwege de razendsnelle urbanisatie van de laatste jaren in landelijke gebieden.

