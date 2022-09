‘Chinezen net zo welkom in Taiwan als Russen in Oekraïne’

met video Koningin Máxima onaangekon­digd op bezoek bij Nancy Pelosi

Koningin Máxima heeft op de tweede dag van haar werkbezoek aan San Francisco een onaangekondigd bezoek gebracht aan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Pelosi woont in San Francisco, als ze niet voor haar werk in de Amerikaanse hoofdstad Washington hoeft te zijn. Ze is al decennialang lid van het congres namens de staat Californië.

8 september