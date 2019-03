Christchurch-terrorist oefende op de schietbaan met zijn AR-15

Brenton Tarrant, de man die verdacht wordt van de massamoord in Nieuw-Zeeland, heeft een vergunning voor alle vijf wapens die hij in bezit heeft. Ook was hij een regelmatig bezoeker van de Bruce Rifle Club in Milton, een stadje vlakbij zijn woonplaats Dunedin.

De vicevoorzitter van de club vertelt in de krant New Zealand Herald hoe Tarrant (28) op de schietbaan oefende met een jachtgeweer en een AR-15, een semi-automatisch geweer. Hij beschrijft Tarrant als ‘normaal, als iedereen’, en niemand die ‘zeker’ nooit iets losgelaten heeft over zijn houding tegenover moslims. De man kan niet zeggen hoe vaak de verdachte op de schietbaan is geweest; wel zou hij al lid zijn sinds begin 2018.

De Bruce Rifle Club heeft meer dan honderd leden en is volgens de vicevoorzitter in shock. ,,We voelen ons ook verraden. We hadden iemand in onze club die zulke verschrikkelijke dingen heeft gedaan.” Bij de moordpartij in twee moskeeën in Christchurch zijn 49 mensen omgekomen.

Niet vreemd

Het feit dat Tarrant oefende met een AR-15 werd niet als vreemd of opvallend gezien. Volgens de vicevoorzitter kan iedereen met een standaardwapenvergunning een dergelijk geweer kopen. Je kunt er echter niet onbeperkt aan sleutelen. In Nieuw-Zeeland mag je al een geweer kopen vanaf je zestiende. Iedereen die achttien of ouder is, mag naar de winkel voor semi-automatische wapens, zoals een AR-15.

Volledig scherm Semi-automatische AR-15 geweren op een Amerikaanse wapenbeurs. © REUTERS

Verder moet iedere wapenbezitter een vergunning hebben, maar hij hoeft niet elk afzonderlijk wapen te laten registreren. Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen waar dit het geval is. Iedereen die een wapenvergunning aanvraagt, wordt onderworpen aan een controle waarbij gekeken wordt naar een eventueel crimineel of medisch verleden. Zo wordt er met name gelet op de geestelijke gesteldheid en huiselijk geweld. Wie eenmaal een vergunning heeft, kan zoveel wapens kopen als hij maar wil. Brenton Tarrant, die in 2017 zijn vergunning kreeg, stond overigens alleen maar bekend vanwege enkele kleinere verkeersovertredingen.

Nieuwe wetgeving

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft aangekondigd dat ze de wetgeving gaat aanpassen, al zei ze er niet bij hoe precies. ,,We hebben te maken met het simpele feit dat deze persoon een vergunning heeft gekregen en deze wapens kon kopen. Mensen willen dat dit verandert en daar ga ik voor zorgen.” De advocaat-generaal heeft laten weten dat hij gaat bekijken of semi-automatische wapens verboden kunnen worden.