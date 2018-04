'CIA-baas Pompeo had geheime ontmoeting met Kim Jong-un'

Pompeo moest polsen of het regime in Pyongyang serieus het gesprek met Trump wil aangaan. Volgens hem is dat het geval, maar het land heeft verder nog geen voorbereidingen getroffen om op een van de beoogde locaties een top te houden.

Het nieuws van de uiterst uitzonderlijke ontmoeting komt nadat Trump dinsdag al te kennen had gegeven dat er contacten ‘op het hoogste niveau’ waren geweest met Kim Jong-un. Er was even verwarring toen hij leek te suggereren dat hij zelf de Noord-Koreaanse leider had ontmoet. Naar nu blijkt, zullen de twee elkaar pas ontmoeten op de top die wordt voorbereid. Trump zegt dat er nog een keuze gemaakt moet worden uit vijf locaties voor de ontmoeting, de Verenigde Staten is geen optie. ,,Ik denk dat er een grote kans is dat we dit wereldprobleem gaan oplossen.”