CIA bevestigt jarenlang vermoeden: Donald Trump krijgt steun van de Russen

De CIA heeft in een zeer geheim rapport nog maar eens bevestigd wat al meer dan vier jaar rondzingt: Donald Trump krijgt in de strijd om het presidentschap steun van de Russen. In 2016 probeerden ze de campagne van Hillary Clinton te schaden, en nu doen ze hetzelfde met Joe Biden. Sterker: de leiding van de operatie is waarschijnlijk in handen president Vladimir Poetin zelf en enkele hooggeplaatste functionarissen.