Clash tussen hulpverleners en kustwacht op de Middellandse Zee: ‘Jullie moeten hier weg’

Dag 16, zaterdag 23 april

Macabere dans op zee

Het water van de Middellandse Zee is azuurblauw en spiegelglad. Op de brug van de Ocean Viking speuren twee crewleden continu met verrekijkers de zee af. Binnen houdt teamleider Luisa Albera meerdere digitale schermen tegelijk in de gaten: voor alarmmeldingen en de bewegingen van andere schepen en vliegtuigen in de buurt. ,,We zoeken aanwijzingen”, zegt ze. Aanwijzingen voor migrantenbootjes in nood.