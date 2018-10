Clinton in lederhose op Oktoberfest

video Blunder! Trump stapt Air Force One in met stuk 'wc-pa­pier' onder schoen

19:47 De Amerikaanse president Donald Trump (72) is na een werkbezoek in Minneapolis het regeringsvliegtuig Air Force One ingestapt met vermoedelijk een stuk toiletpapier onder zijn linkerschoen. Trump stapte voor het vertrek uit een limo en beende vervolgens de trap richting toestel op. Het stuk papier liet pas los nadat de president had gezwaaid. Vervolgens werd het door een beveiliger opgeraapt.