‘Cocaïnehaaien’ voor de kust van Florida: wetenschappers bezorgd

Het lijkt wel een scene uit een haaienfilm met een bizarre twist: haaien voor de kust van Florida die drugs gebruiken. Volgens experts zouden haaien balen met cocaïne verslinden die overboord worden gegooid door voorbijtrekkende drugssmokkelaars.



Het levert Shark Week, waarin Discovery zich jaarlijks een week lang concentreert op haaien, in ieder geval goede promotie op. ,,Het is een pakkende kop om aandacht te vragen voor een echt probleem, namelijk dat alles dat we gebruiken, alles dat we produceren, alles dat we in ons lichaam stoppen, terechtkomt in onze afvalwaterstromen en water. En dat zeedieren waar we van afhankelijk zijn om te overleven daaraan worden blootgesteld,” aldus Tracy Fanara, hoofd van het onderzoeksteam tegen de Britse krant The Guardian.



Dat wateren vervuild zijn met afval en plastic is inmiddels breed bekend. En nu blijkt het zeewater bij Florida ook vervuild met drugs. In hun zes dagen durende onderzoek op zee voor de zuidelijke punt van Florida, observeerden Fanara en de Britse mariene bioloog Tom Hird haaien die wel erg vreemd gedrag vertoonden.