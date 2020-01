Code rood in delen Spanje: extreme regen en sneeuwval

Boosdoener is de storm Gloria die over de gebieden trekt. Spanje heeft voor verschillende regio's code rood afgegeven. De weerdiensten waarschuwen voor golven van acht meter hoog, windstoten van 120 kilometer per uur en extreme hoeveelheden neerslag. Langs de kust en in de binnenlandenr rond Alicante en Valencia kan er een pak sneeuw van 20 centimeter vallen.

In nog eens 33 provincies heeft Spanje vandaag code oranje of geel afgegeven. In de Pyreneeën is later in de week ook kans op noodweer, vooral aan de zuidkant, wat zelfs tot aardverschuivingen kan leiden.