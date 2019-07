Collega's dode Arabische kroonprins Qasimi: ‘Hij nam crystal meth voor betere bedprestaties’

De uitvaart van Qasimi vond gisteren onder grote belangstelling plaats in de Koning Faisal-moskee in zijn geboorteplaats Sharjah: de hoofdstad van het gelijknamige emiraat. Honderden rouwenden woonden de ceremonie bij, terwijl in het Verenigd Koninkrijk een team rechercheurs in en om het appartement in de chique wijk Knightsbridge nog steeds onderzoek doet naar de doodsoorzaak. Volgens de Britse tabloid The Sun zijn sporen van harddrugs gevonden. ,,Er heeft een feest plaatsgevonden waarbij sommige gasten drugs gebruikten en seks hadden. Vermoed wordt dat sjeik Khalid plotseling is overleden aan een mogelijke overdosis”, aldus een bron.



De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over de geruchtmakende zaak, maar dat weerhield een andere tabloid, Daily Mail, er niet van eens goed op onderzoek uit te gaan. Dat speurwerk leverde, zo wordt gesteld, een aantal pikante feitjes over Qasimi op. Loslippig personeel van één van zijn winkels roemt het karakter van de ontwerper, maar plaatst wel kanttekeningen bij zijn levensstijl. Zo zou de zoon van de emir van Sharjah ‘zeer regelmatig gastheer zijn geweest van met drugs overgoten orgieën in zijn huis’. ,,Er werd vooral crystal meth gebruikt en er werden high class-gezelschapsdames uitgenodigd. Qasimi vertelde weleens dat hij het spul nam om langer op het seksuele vlak actief te kunnen blijven. Het spul was, zo vertelde hij weleens, één van zijn verborgen zwakheden. Niemand mocht het eigenlijk weten. En al helemaal zijn schatrijke en keurige familie in Sharjah niet. In hun ogen was hij namelijk een perfecte nakomeling”, aldus een medewerker.



Volgens personeelsleden van Qasimi was het altijd overduidelijk als hij de drug had gebruikt. ,,Hij kwam dan met een andere gemoedstoestand naar zijn werk. Doorgaans was hij heel relaxed en vriendelijk, maar er waren momenten dat hij opvallend geïrriteerd kon zijn. En dat was meestal als hij zo’n feest had gegeven. Daardoor veranderde hij van een lief persoon in iemand met monsterlijke trekjes. Hij smeet soms, zonder noemenswaardige aanleiding, met bureaustoelen in zijn kantoor. Niemand durfde hem dan aan te spreken op zijn onvoorspelbare gedrag, uit angst te worden ontslagen.”