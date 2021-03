Colorado rouwt om bloedbad in supermarkt, schutter Ahmad (21) aangeklaagd: ‘Het was angstaanjagend’

Een 21-jarige man is vandaag aangeklaagd voor tien moorden na een schietpartij in een supermarkt in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado. De autoriteiten zeggen nog geen motief te hebben vastgesteld voor het bloedbad.

De verdachte, Ahmad Alyssa, verkeert in stabiele toestand nadat hij gisteren zelf gewond was geraakt tijdens een vuurgevecht met politieagenten in de winkel in Boulder, ongeveer 45 kilometer ten noordwesten van Denver.

Slachtoffers

De tien slachtoffers zijn tussen de 20 en 65 jaar. Een van hen is de 51-jarige Eric Talley, die bij de plaatselijke politie werkte. Burgermeester Seam Weaver prijst de diender om zijn heldhaftige optreden. ,,We kunnen agent Talley en zijn familie nooit genoeg bedanken voor zijn offer.” Talley, vader van zeven kinderen, was onlangs op zoek gegaan naar een minder gevaarlijke baan, aldus zijn vader.

Ook de 25-jarige Rikki Olds is door familie geïdentificeerd als een van de slachtoffers. ‘We hebben onze geliefde Rikki verloren aan het monster dat gisteren in de King Soopers (de supermarkt, red.) in het rond schoot. Moge hij branden in de hel’, schrijft de tante op Facebook.

Koelbloedig

Volgens ooggetuigen ging de schutter koelbloedig te werk in de supermarkt. ,,Hij kwam binnen en begon direct te schieten”, vertelt een klant tegen The Denver Post. Een ander zegt dat de schutter ‘een paar schoten loste, toen even ophield, en daarna weer verderging’.

Een andere klant, James Graham, zegt tegen een lokale krant dat hij het buskruit kon ruiken. ,,Het was de meest angstaanjagende gebeurtenis die ik ooit heb meegemaakt. Het gebeurde zo snel en het was zo luid. Ik ben nog steeds in shock.”

Lokale autoriteiten meldden vandaag dat de schutter een geweer bij zich had, een pistool en een tactisch vest droeg. Het geweer had hij zes dagen voor de schietpartij aangeschaft.

Officier van justitie Michael Dougherty belooft gerechtigheid voor de nabestaanden. ,,Dit is een tragedie en een nachtmerrie voor Boulder County. Dit waren mensen die gewoon hun dag doorbrachten en hun boodschappen deden. Ik beloof de slachtoffers en de mensen van de staat Colorado dat er gerechtigheid zal komen.”

Over de schutter is nog weinig bekend. Volgens justitie komt hij uit Arvada, Colorado en heeft hij het grootste deel van zijn leven in de Verenigde Staten gewoond.