Comey waarschuwt Trump: in mijn boek zal men de waarheid lezen

Trump stuurde vlak nadat Justitieminister Jeff Sessions aankondigde dat McCabe naar aanleiding van 'een eerlijk onderzoek' het veld moest ruimen, een tweet de wereld in waarin hij het ontslag prees en een sneer uitdeelde in de richting van James Comey. Dat liet de voormalige FBI-baas niet over zijn kant gaan. Hij twitterde: 'Meneer de president, de mensen zullen zeer binnenkort mijn verhaal te horen krijgen. En dan kunnen ze voor zichzelf besluiten wie eervol is en wie niet.'

Comey hield een dagboek bij tijdens de korte tijd dat hij met Trump samenwerkte nadat deze president werd. Tijdens de verkiezingen was Comey een controversieel figuur: vlak voor de dag waarop Amerikanen hun stem konden uitbrengen, liet hij weten dat de FBI weer in de e-mails van Trumps rivaal Hillary Clinton was gedoken. Dit is hoogst ongebruikelijk; de FBI doet doorgaans geen uitspraken over lopende onderzoeken. Clinton schrijft in haar boek dat dit besluit van Comey één van de redenen was dat ze van Trump verloor. Comey verdedigde dit besluit al eerder in een openbare hoorzitting die was georganiseerd door het Amerikaanse Congres.