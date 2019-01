Commissie adviseert na schietpartij school VS: bewapen leraren

Wereldwij­de steun voor agenten die treuren om verbrande donuts

19:50 Als je Amerikaanse politieseries moet geloven, lopen agenten in de Verenigde Staten allemaal met een donut in hun mond. Complete dozen verdwijnen er achter hun kiezen. Als een vrachtwagen met de gesuikerde baksels in vlammen opgaat, vraagt dat daarom gewoon om een reactie van de zoetekauwen in het donkerblauw.