Commissie waarschuwt 10 jaar na zware olieramp VS: Dit kan nog een keer gebeuren

Olieprijs negatief in Amerika: dit is hoe het zit

22:00 Voor het eerst in de geschiedenis is de olieprijs in de VS negatief. De olieprijs stortte vandaag helemaal in. Olie die morgen geleverd moet worden kost niets meer. Sterker nog: de koper kreeg 37 dollar toe per vat van 159 liter. Als de olie maar weg is.