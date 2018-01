Condoleezza Rice: Kim Jong-un eigenlijk veel slimmer dan ik dacht

Rice, die diende onder voormalig president George W. Bush, denkt dat Kim Jong-un zich in een meer geïsoleerde situatie bevindt dat zijn vader. ,,Hij is zeker roekelozer. Ik vraag me soms af of hij echt gelooft wat hij zegt”, aldus Rice. ,,Hij zegt dat hij de VS kan vernietigen, maar dat is omdat iedereen in zijn entourage die het tegendeel beweert, gedood wordt. En dat weerhoudt iedereen ervan om hem de waarheid te vertellen.”