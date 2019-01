Conflict China en VS over Huawei loopt op

Wordt Huawei echt aangestuurd door de Chinese staat?

De mediaschuwe Huaweibaas Ren Zhengfrei bezweert dat hij alleen zijn belastingformulier deelt met de overheid en niets te maken heeft met de Chinese regering of het leger. Het bedrijf heeft meerder malen aangeboden open te staan voor externe controles. In de Verenigde Staten, maar ook elders in de wereld, wordt die transparantie betwijfelt. Australië en Nieuw-Zeeland hebben Huawei uitgesloten van hun nieuwe 5G-netwerk. Canada denkt erover na. De EU onderzoekt de zaak.



Dat oprichter Ren Zhengfrei, ooit ingenieur in het Chinese leger, zonder staatshulp en staatscontrole zo groot kon worden in een land waar de Communistische Partij oppermachtig is, is moeilijk te geloven. Huawei draaide in 2017 een omzet van tegen de 100 miljard euro. Ook opmerkelijk: na de aanhouding van topvrouw Meng Wanzhou reageerde de Chinese overheid met de arrestatie van twee Canadezen en een ter dood veroordeling (in hoger beroep) van een Canadese drugssmokkelaar. Deze stevige reactie suggereert op zijn minst een verband tussen Huawei en de Chinese staat. Begin dit jaar werd een Chinese medewerker van Huawei in Polen beschuldigd van spionage. De prestigieuze universiteit van Oxford meldde deze maand de donaties van Huawei op te schorten.