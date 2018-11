Conflict Rusland en Oekraïne laait op: Russen blokkeren Zee van Azov

VIDEO EU-lei­ders stemmen in met brexitak­koord

14:15 Geen verrassingen in Brussel. De EU-leiders hebben vanochtend hun handtekening gezet onder het brexitakkoord. Ook de politieke verklaring over de toekomstige relatie met de Britten wordt gesteund. Maar, zo benadrukte iedereen behalve Theresa May: er is geen reden tot vreugde. En er is ook geen weg terug.