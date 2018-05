Congo begint morgen met inenten tegen ebola

Er zijn 4000 doses vaccin onderweg naar Mbandaka, waar vorige week de eerste besmettingsgevallen in stedelijk gebied zijn geconstateerd. De gevaarlijke virusinfectie stak eerder deze maand de kop op in een dorp zo'n 70 kilometer zuidelijker.

Dat was de negende uitbraak in Congo sinds de ontdekking van de gevreesde ziekte in de jaren zeventig. Nu er ook patiënten in Mbandaka, een drukke havenstad aan de Congo-rivier, de diagnose hebben gekregen, vrezen de autoriteiten dat het virus zich stroomafwaarts verspreidt naar Kinshasa. In de hoofdstad wonen 10 miljoen mensen.