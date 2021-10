Congolese ‘kinderen van de zonde’ eisen schadevergoeding van België

VIDEO Amerikaan­se komt te dicht bij beer, wordt bijna aangeval­len en krijgt gevangenis­straf

11 oktober De Amerikaanse Samantha Dehring (25) moet de gevangenis in omdat ze te dichtbij een beer kwam in Yellowstone National Park, waarna het dier dreigde aan te vallen. De bospolitie begon een klopjacht op de vrouw nadat een video van het incident de hele wereld over was gegaan.