Conservatieve ambassadeur VS maakt zich niet druk over homo's in Nederland

Pete Hoekstra werd als Pieter geboren in Groningen in 1953. Drie jaar later emigreerden zijn ouders met drie jonge kinderen naar Michigan, waar Hoekstra opgroeide in het streng-protestantse, door Nederlanders gestichte stadje Holland. Het is een ‘speciale kans’ om nu als ambassadeur terug te keren naar het land van zijn ouders, zo sprak hij vandaag in Washington. ,,Economisch en militair is het moeilijk om een bondgenoot te vinden die aan onze zijde heeft gestaan, hand in hand, voor zo’n lange tijd,” zei Hoekstra over zijn geboorteland. Hij werkte als Congreslid geregeld samen met Nederlandse diplomaten en sprak eerder dit jaar nog op de Nederlandse ambassade in Washington, om de Nederlanders te helpen zich aan te passen aan het Trump-tijdperk. Hoekstra gold in de verkiezingscampagne als informeel adviseur van Trump