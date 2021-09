Conservatieve Noorse regering weg na verkiezingsnederlaag

Nederland­se klusjesman (51) mogelijk tientallen jaren Spaanse cel in voor doodslaan Britse vrouw (70)

12 september Een Nederlandse man moet mogelijk tientallen jaren de gevangenis in voor de fatale mishandeling van een Britse vrouw in Spanje, bijna twee jaar geleden. Tegen de 51-jarige verdachte is 30 jaar cel geëist. Het proces gaat vanaf morgen van start in de Spaanse rechtbank. Naar verwachting volgt aan het einde van deze week een uitspraak.