Conservatieven en Groenen gaan regeren in Oostenrijk

Een zwart-groene regering zou een novum zijn in Oostenrijk op federaal niveau. De afgelopen dagen was al duidelijk geworden dat de onderhandelingen succesvol zouden verlopen. Sinds maandag kondigden beide partijen aan welke ministers in het toekomstige kabinet zouden moeten komen, ondanks het ontbreken van definitieve overeenstemming.

Een van de verrassingen is de oprichting van een ministerie van Integratie, dat onder leiding komt van Susanne Raab. Deze vertrouwelinge van Kurz was voorheen hoofd van de afdeling integratie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kurz prees haar als een ,,jonge en zeer ervaren integratie-expert’’.

Eerder leidde Kurz een kabinet met de rechtse FPÖ. Deze coalitie struikelde in mei nadat FPÖ-vicekanselier Heinz-Christian Strache in opspraak was gekomen vanwege een schandaal dat bekend is geworden als Ibizagate. Uit video-opnamen bleek dat Strache bereid was om overheidsopdrachten te gunnen aan een vrouw die zich voordeed als Russische investeerder. Dit in ruil voor positieve media-aandacht voor zijn partij tijdens de verkiezingscampagne.