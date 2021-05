Corona op retour: Europa optimistisch de zomer in

Het coronavirus is in heel Europa duidelijk op zijn retour, voornamelijk dankzij de steeds snellere vaccinatiecampagnes. Dat maakt dat Europa optimistisch de zomer in gaat. Premier Mark Rutte en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zeiden dat los van elkaar na afloop van een tweedaagse top – de eerste sinds lang met fysieke aanwezigheid van de leiders – in Brussel.

Beide politici gaan ervan uit dat beperkende maatregelen in heel Europa geleidelijk aan verder kunnen worden afgebouwd en een flink deel van de zomer kan worden gered. De coronareispas - die het reizen gemakkelijker maakt voor wie gevaccineerd, negatief getest of immuun is door een recente besmetting - is uiterlijk 1 juli klaar en Nederland denkt zover te zijn dat het die pas, een QR-code in digitale vorm of op papier, vanaf dag 1 kan gaan uitgeven.

,,Naarmate we vorderen met de vaccinaties, verbetert de situatie over de hele linie”, aldus premier Rutte, het belang van verdergaan met die vaccinaties onderstrepend.

‘Op schema’

,,Het is onmiskenbaar dat we sinds begin mei grote voortgang hebben geboekt”, aldus ook Von der Leyen. ,,Besmettingen en ziekenhuisopnames lopen duidelijk terug. Eind deze week zullen we meer dan 300 miljoen doses vaccin hebben verdeeld, in juni meer dan 400 miljoen. Dat betekent dat we op schema zitten om eind juli 70 procent van de volwassen Europese bevolking te hebben gevaccineerd.” Die 70 procent is van het begin af gezien als een min of meer veilige grens.

Goed nieuws is volgens Von der Leyen dat de bestaande vaccins voldoende bescherming lijken te bieden tegen nu bekende coronavarianten. Dat neemt niet weg dat Europa in nauwe samenspraak met de farmaceutische wereld verder blijft werken aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Ander goed nieuws is volgens de Commissievoorzitter dat er binnen afzienbare tijd een BioNtech-Pfizer vaccin zal zijn voor 12- tot 15-jarigen. Dat moet nu alleen nog worden goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap.

Volledig scherm Archiefbeeld van premier Mark Rutte (rechts) de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. © Brunopress