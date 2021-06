Coronapandemie teistert hulp aan moeders en kinderen met hiv

Hackers klaar met ‘narcisti­sche, rijke gozer’ Elon Musk: ‘We komen achter je aan’

6 juni In een video die zaterdag op YouTube werd geplaatst, wordt fel van leer getrokken tegen Tesla-baas Elon Musk en zijn bitcoin-tweets. Volgens de afzender(s) - die zich voordoen als leden van de hackersgroep Anonymous, maar dat wordt door velen in twijfel getrokken - manipuleert de Zuid-Afrikaanse ceo de koersen van cryptomunten, waardoor hij ‘levens verwoest’. Ze laten Musk weten dat zijn spel nu over is: ,,Je hebt je gelijke gevonden. We komen achter je aan.”