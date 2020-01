Coronavirus treft Canada, dodental China stijgt naar 56, Disneyland Hongkong op slot

Dertien steden in China zijn afgesneden van de buitenwereld, ruim 43 miljoen inwoners leven daardoor in quarantaine. Dit terwijl gisteren het Chinees Nieuwjaar is begonnen, normaal gesproken een feestelijke tijd waarin mensen veel reizen om familie te bezoeken. Grote steden hebben uit angst voor besmetting de vieringen afgelast.



De ziekenhuizen in Wuhan hebben grote moeite met de behandeling van de vele besmette inwoners met het coronavirus. Er zijn niet genoeg ziekenhuizen om de zieken op te vangen, er zijn niet genoeg bedden op de afdelingen, niet genoeg dokters en verplegers, en niet genoeg beschermende maskers en handschoenen. Ook de voorraad van medische benodigdheden schiet tekort. De Chinese Gezondheidscommissie heeft gisteren 1230 man medisch personeel naar Wuhan gestuurd, laten de autoriteiten weten. Eerder heeft het leger al 450 artsen en verpleegkundigen naar Wuhan had gestuurd.



De autoriteiten in China hebben gewaarschuwd dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden. Op dit moment lijkt het virus minder dodelijk en besmettelijk dan SARS en MERS, andere virussen uit de coronafamilie.