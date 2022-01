Cosmetisch drama in Turkije: Nederlandse nagelstyliste overlijdt na beruchte biloperatie

De Nederlands-Turkse organisatie Body Lab Istanbul reageert vol ongeloof op het drama. ,,Dit is de eerste keer dat ons zoiets overkomt, het is verschrikkelijk”, vertelt de eigenaresse aangeslagen. Via haar bemiddelingsbureau kwam de Nederlandse vrouw met de chirurg in contact. ,,Wij bieden pakketreizen aan voor mensen die in Istanboel een cosmetische ingreep willen ondergaan. Wij regelen alles en staan in contact met twee ervaren plastisch chirurgen die jarenlange ervaring hebben.”



De Nederlandse vertrok zondag naar Istanboel en had een dag later een afspraak met één van de chirurgen waarmee Body Lab Istanbul samenwerkt. Om nog onduidelijke redenen is het op de operatietafel helemaal misgegaan. Wat er precies is gebeurd, is voor de organisatie nog volstrekt onduidelijk. ,,We weten dat elke operatie gepaard gaat met een risico, maar dit verwacht je nooit mee te maken. Het gaat om een bekende arts in Turkije waar wij het volste vertrouwen in hadden.” De samenwerking met de arts is per direct stopgezet.