Costa Rica neemt 2,5 ton cocaïne in beslag met bestemming België

Chinese staatsme­dia zwijgen VN-rap­port over Oeigoeren vakkundig dood

Activisten noemen het een overwinning voor de mensenrechten: de publicatie van een nieuw Verenigde Naties-rapport over de situatie van de Oeigoeren in China. Aan de hand van tientallen getuigenissen, openbare data en bronnen stelt de VN dat het land de rechten van Oeigoeren en andere minderheden in noordwest China ernstig schendt.

1 september