Crash Rio-Parijs waarbij 228 doden vielen ‘niet te wijten aan Airbus of Air France’

De Franse justitie vindt dat Airbus en Air France geen strafrechtelijke verwijten zijn te maken over de crash met vlucht AF447 in 2009. Een Airbus stortte toen in zee onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs. Alle 228 inzittenden kwamen om.

De afgelopen acht weken diende de rechtszaak over het ongeluk. Justitie kwam woensdagavond met de strafeis. ,,Een straf is alleen op zijn plaats als een overtreding of misdrijf is geconstateerd’’, zei de aanklager in de rechtszaal. ,,En dat is in dit geval onmogelijk om aan te tonen.’’

Volgens de aanklager is niet objectief vast te stellen dat Airbus of Air France fouten heeft gemaakt die leidden tot het neerstorten van het vliegtuig. ,,We realiseren ons dat dit niet is wat de nabestaanden willen horen, maar wij vragen om Airbus en Air France niet te veroordelen.’’

In de rechtszaal leidde dat tot hoog oplopende emoties. Familieleden van de slachtoffers wachtten al sinds 2009 op een rechtszaak.

Nabestaanden van de slachtoffers wachtten al sinds 2009 op een rechtszaak.

‘Wat is er écht gebeurd?’

,,Het belangrijkste is dat eindelijk de waarheid aan het licht moet komen tijdens dit proces. De échte waarheid en niet wat we de afgelopen dertien jaar allemaal gehoord hebben. Wat is er die 1ste juni in 2009 in de cockpit gebeurd? Dat willen we weten’’, zei Philippe Linguet twee maanden geleden op deze site. Zijn broer zat aan boord van AF447 en was één van de 228 slachtoffers.

Airbus en Air France zijn allebei officieel aangeklaagd wegens doodslag. Daarvoor zouden ze een boete kunnen krijgen van maximaal 225.000 euro.

In het betreffende vliegtuig waren er technische problemen met de snelheidssondes. Airbus wordt ervan verdacht de ernst van de problemen te hebben onderschat. Air France zou zijn personeel onvoldoende hebben opgeleid om om te gaan met de sonde-problemen en de gevolgen daarvan.

Justitie laat zich daarover niet uit, maar zegt dat er geen ‘verwijtbare fouten’ zijn gemaakt. De rechter doet waarschijnlijk pas over enkele weken uitspraak.

